Житель Давид-Городка попытался дать взятку сотрудникам ГАИ

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Иницидент произошел 28 ноября на дороге возле деревни Букча Лельчицкого района. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился бесправник. Хозяин буса, 44-летний житель Давид-Городка, сидел рядом. Его водительское удостоверение у него было с собой.Когда на мужчин начали заводить административный процесс, владелец машины попытался дать инспектору взятку. Не отреагировав на предупреждения сотрудника, 44-летний мужчина оставил 100 рублей в служебном автомобиле. На место были вызваны оперативники.Действиям мужчин дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело.Видео: МВД