Житель Брестчины посадил за руль бесправника, а когда того остановила ГАИ – пытался дать взятку. Об этом сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.
Иницидент произошел 28 ноября на дороге возле деревни Букча Лельчицкого района. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился бесправник. Хозяин буса, 44-летний житель Давид-Городка, сидел рядом. Его водительское удостоверение у него было с собой.
Когда на мужчин начали заводить административный процесс, владелец машины попытался дать инспектору взятку. Не отреагировав на предупреждения сотрудника, 44-летний мужчина оставил 100 рублей в служебном автомобиле. На место были вызваны оперативники.
Действиям мужчин дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело.
Видео: МВД
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Житель Давид-Городка попытался дать взятку сотрудникам ГАИ
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