Инцидент произошел в Давид-Городке Столинского района 8 декабря.
Старший инспектор дежурной части отдела милиции города майор Леонид Гапко был на выходном. На личном автомобиле он отвозил детей на занятия в кружках. Проезжая по мосту через озеро Сежка, милиционер увидел тонущего мужчину, и поспешил на помощь. В ближайшем доме он попросил веревку, бросил потерпевшему. Все закончилось благополучно.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук с подробностями:
- Мужчину вытащили из воды, отвели в ближайший дом согреться и вызвали скорую помощь. Пострадавшим оказался 50-летний местный житель. Как выяснилось, он хотел сократить путь домой и пошел по тонкому льду. Медицинская помощь гражданину не понадобилась.
Фото: pixabay.com
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Житель Давид - Городка едва не утонул, сокращая путь домой через озеро по тонкому льду. Его спас майор милиции
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