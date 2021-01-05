Сморгонские пограничники 4 января в районе деревни Каменный Лог задержали гражданина России. Иностранец намеревался нарушить белорусско-литовскую границу, сообщает БЕЛТА.
Фото: ГПК
– Россиянин шел по автомобильной дороге Минск – Вильнюс. В трех км от границы его задержали пограничники, своих незаконных намерений он скрывать не стал и сознался. Мужчина планировал попасть в Евросоюз в обход пункта пропуска, так как не получил шенгенскую визу, – рассказали в Госпогранкомитете.
В отношении правонарушителя начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пребывания. До завершения разбирательства задержанный будет находиться в ИВС Сморгонской пограничной группы. Ему грозит депортация с запретом въезда в Беларусь сроком на пять лет.
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Житель Череповца задержан при попытке нарушить белорусско-литовскую границу
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