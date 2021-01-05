Житель Череповца задержан при попытке нарушить белорусско-литовскую границу

Фото:

ГПК

– рассказали в Госпогранкомитете.В отношении правонарушителя начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пребывания. До завершения разбирательства задержанный будет находиться в ИВС Сморгонской пограничной группы. Ему грозит депортация с запретом въезда в Беларусь сроком на пять лет.