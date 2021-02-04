Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.64
EUR: 3.18
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Житель Чаусского района получил один год ограничения свободы за угрозу убийством в Telegram-канале

Житель Чаусского района получил один год ограничения свободы за угрозу убийством в Telegram-канале

Прокуратура Чаусского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому инкриминирована угроза убийством по ст.186 УК РБ. Об этом сообщает служба информации прокуратуры Могилевской области.

Фото из архива

По данным следствия, 50-летний мужчина в период с 9 по 15 августа прошлого года опубликовал в одном из Telegram-каналов текстовое сообщение с угрозой убийством в адрес председателя районного Совета депутатов и председателя правления Чаусского райпо. Причиной такого поступка послужила их поддержка политики Главы государства. Мужчина не ограничил доступ к своему сообщению других пользователей сети, в результате чего угроза убийством стала публичной. Граждане, в адрес которых была опубликовано сообщение, ознакомились с его содержанием. Они имели основания опасаться осуществления сказанного местным жителем. 

К слову, некоторые пользователи Telegram-канала, где обвиняемый разместил текст с угрозой, также восприняли его намерения как реальные и призвали мужчину не совершать необдуманных поступков.

Действиям мужчина была дана правовая оценка. Прокуратура Чаусского района возбудила уголовное дело частно-публичного обвинения, а Чаусский райотдел Следственного комитета провел предварительное расследование.
Суд Чаусского района постановил в отношении жителя Чаусского района обвинительный приговор. На основании ст.186 УК РБ ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУШНЕР
Версия для печати
Новости и статьи
В России умер ребенок, катавшийся на привязанной к машине ватрушке
По итогам года "Минскэнерго" перевыполнило план по ремонту линий электропередачи 0,4-10 кВ
Житель Чаусского района получил один год ограничения свободы за угрозу убийством в Telegram-канале
ПСЖ разгромил «Ним» в матче чемпионата Франции по футболу
В Гродно из-за сильного снегопада возникли заторы на дорогах
Дзермант: мы наблюдаем крах последних иллюзий в отношении Украины как демократического государства
Виктор Ананич — о поддержке клиентов в период пандемии, цифровой трансформации и обращениях граждан
Правительство одобрило семь проектов международной технической помощи
В Минске по нескольким маршрутам затруднено движение общественного транспорта
«Наполи» и «Аталанта» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии по футболу
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Мир и воззрения
Что нужно знать про рак и его профилактику. Тест от "СБ"
В Клецком районе без воды оставались 50 домов, школа, детсад и котельная
СМИ: съемки фильма "Фантастические твари" приостановили из-за коронавируса
У каких знаков зодиака сбудутся мечты в феврале
Семь шагов против боли: врач объяснил, как действовать при возникновении неприятных ощущений в теле
Потребность здоровых людей в витаминах зависит от целого ряда факторов
В Кубке Испании «Барселона» победила «Гранаду», отыгравшись со счета 0:2
Механизатор Алексей Мороз представит Витебщину на VI Всебелорусском народном собрании
«Ливерпуль» проиграл «Брайтону» впервые с 1984 года
Самарское телевидение снимет фильм о народном артисте РСФСР, заслуженном артисте Республики Беларусь Геннадии Проваторове
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
День победы
Что думают сельчане о проекте Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021–2025 годы
Олег Слинько: «Исторический момент выбрал нас»
Дерматолог рассказала, какие болезни может вызвать сухая кожа
Слово делегату VI Всебелорусского народного собрания Сергею Мазайло
Гродненский район вновь первый в республике по надоям от коровы. Кто из хозяйств подтянулся к передовикам?
Когда в Беларуси ожидать повсеместного внедрения новых программ скрининга
В твоей тарелке: топ-10 супов из разных стран мира
Правительство утвердило план мероприятий по проведению Года народного единства
Как Международная федерация хоккея села в лужу
Опухоли, выявленные на ранних стадиях, имеют почти 100-процентное излечение
мнение
Роман РУДЬ
Хорошая попытка, но нет
Делегат VI Всебелорусского народного собрания: Чтобы не потерять то, что создавалось десятилетиями, сегодня как никогда важна объединяющая всех идея
Умер один из создателей «Кривого зеркала»
На Минщине проходит прививочная кампания против коронавируса, поставлено 2500 доз вакцин
Студенты из Китая будут обучаться в БГТУ
В белорусской борьбе начинается спор за Олимпиаду
Три региональные электронные ярмарки вакансий пройдут 4 февраля в Беларуси
Не пора ли присмотреться к кампаниям по обелению преступников, в том числе через медиа?
Депутат Палаты представителей Национального собрания Павел Попко: «Важно предлагать, дискутировать и находить решение»
Чересчур усердные занятия философией, похоже, могут привести к деградации
Житель Вилейки купил препарат на основе алтайских трав. Теперь у всей семьи болит голова
мнение
Сергей КАНАШИЦ
Лед, который треснул
Работники МЧС спасли пять человек при пожаре в столичной квартире
Предложениями по социально-экономическому развитию на пятилетку поделились эксперты научно-образовательной сферы
В Могилевской области уже около 2,5 тысячи многодетных семей досрочно воспользовались господдержкой по программе семейного капитала
Авторы
СКАНИРУЙТЕ