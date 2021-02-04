Житель Чаусского района получил один год ограничения свободы за угрозу убийством в Telegram-канале

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По данным следствия, 50-летний мужчина в период с 9 по 15 августа прошлого года опубликовал в одном из Telegram-каналов текстовое сообщение с угрозой убийством в адрес председателя районного Совета депутатов и председателя правления Чаусского райпо. Причиной такого поступка послужила их поддержка политики Главы государства. Мужчина не ограничил доступ к своему сообщению других пользователей сети, в результате чего угроза убийством стала публичной. Граждане, в адрес которых была опубликовано сообщение, ознакомились с его содержанием. Они имели основания опасаться осуществления сказанного местным жителем.К слову, некоторые пользователи Telegram-канала, где обвиняемый разместил текст с угрозой, также восприняли его намерения как реальные и призвали мужчину не совершать необдуманных поступков.Действиям мужчина была дана правовая оценка. Прокуратура Чаусского района возбудила уголовное дело частно-публичного обвинения, а Чаусский райотдел Следственного комитета провел предварительное расследование.Суд Чаусского района постановил в отношении жителя Чаусского района обвинительный приговор. На основании ст.186 УК РБ ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.