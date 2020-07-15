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  2. Житель Быховского района пытался убить бывшую — расследование завершено

Житель Быховского района пытался убить бывшую — расследование завершено

Завершило расследование уголовного дела о покушении на убийство с особой жестокостью, в совершении которого обвиняется 41-летний житель Быховского района.


Официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович:

–Согласно материалам уголовного дела обвиняемый после расставания с сожительницей постоянно преследовал женщину и угрожал ей. Когда в 2014 году та вышла замуж, он на почве ревности поджег ее дом в Быховском районе. Сотрудники МЧС своевременно потушили пожар, никто не пострадал. За совершение поджога мужчину осудили на три года лишения свободы.

Однако после отбывания наказания обвиняемый продолжил преследовать женщину. В состоянии алкогольного опьянения он часто приходил к ней домой для выяснения отношений. Шестого мая этого года нетрезвый мужчина ночью проник в дом бывшей, повредив замок. Потерпевшая, обнаружив его в коридоре, стала выталкивать на улицу. В ответ незваный гость нанес удар в живот фрагментом арматуры, принесенным с собой.


Свидетелем происшествия стала 20-летняя дочь потерпевшей, которая и вызвала милицию. В тяжелом состоянии 41-летняя женщина была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

Следователи провели ряд осмотров, проверок показаний на месте, допросов. По изъятым вещественным доказательствам были назначены экспертные исследования, результаты которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела.

Из заключения судебной психолого-психиатрической экспертизы следует, что обвиняемый в период инкриминируемого деяния страдал психическим расстройством в форме синдрома зависимости от алкоголя, по своему психическому состоянию в полной мере сознавал значение своих действий и мог руководить ими.

Действия мужчины квалифицированы как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. Мера пресечения в виде заключения под стражу, примененная в ходе следствия, не изменялась.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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