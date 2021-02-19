Житель Быховского района приговорен к пожизненному заключению за убийство пожилой супружеской пары и угрозы убийством

Прокуратура Могилевской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Быховского района за убийство из хулиганских побуждений двух заведомо престарелых с особой жестокостью, а также угрозу убийством.
Прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Наталья Лобачева рассказала подробности.
Установлено, что 18 июля 2012 года обвиняемый после работы распивал спиртное вблизи магазина в деревне Годылево Быховского района. Там у него возник конфликт с ранее наглядно знакомым, которого обвиняемый избил. Однако этого агрессивному 18-летнему сельчанину показалось мало, он отправился домой к избитому. На лестничной площадке конфликт и избиение продолжились.
На шум вышла мать избиваемого и сделала замечание незваному визитеру. В ответ обвиняемый избил пожилую женщину, нанеся ей множественные удары руками и ногами по различным частям тела, в том числе в жизненно важные органы. Спустя непродолжительное время потерпевшая скончалась на месте происшествия. Избиению подвергся и муж пенсионерки, который умер в больнице через месяц.
Совершив расправу над двумя беззащитными стариками, обвиняемый скрылся с места преступления. Он не раскаялся в содеянном и позже, во время судебного заседания, свою вину не признал.
Тогда по горячим следам преступление раскрыто не было, сельчанин оставался на свободе. Продолжал вести себя агрессивно, в том числе в своей семье.
Его супруга, беременная третьим ребенком, опасаясь расправы, вместе с детьми уехала в агрогородок Колбча Кличевского района. Но и там супруг ее отыскал, приехал, угрожал убийством – одной рукой удерживал, другой сдавливал шею. При этом он постоянно упоминал о совершенном 8 лет назад убийстве пенсионеров. Поначалу жена ему не верила, но затем стала опасаться за свои и детей жизнь и здоровье. Это и стало поводом для обращения в милицию, где она рассказала в том числе и об убийстве, совершенном в 2012 году в деревне Годылево.
С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, одно из которых относится к категории особо тяжких, а также личности обвиняемого, прокуратура в прениях просила суд назначить ему наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Могилевский областной суд согласился с позицией государственного обвинителя. Приговор – пожизненное заключение с отбыванием в исправительной колонии особого режима – еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Фото: БЕЛТА
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Житель Быховского района приговорен к пожизненному заключению за убийство пожилой супружеской пары и угрозы убийством
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