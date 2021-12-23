Житель Буда-Кошелевского района осужден на девять лет колонии за убийство жены

Трагедия произошла в одном из сел района. На тот момент 53-летний мужчина дважды выстрелил на улице в 49-летнюю жену. Ранения оказались несовместимыми с жизнью, женщина скончалась. О произошедшем в милицию сообщил сосед. Стрелка задержали и возбудили уголовное дело по статье за умышленное убийство. Сообщалось, что мужчина расправился с женой на почве ревности.

– Районный суд рассмотрел уголовное дело и определил обвиняемому девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, – сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.

Мужчине также присуждена компенсация морального вреда в 100 тысяч рублей. Процесс проходил в закрытом формате.