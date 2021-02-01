Житель Буда-Кошелево пытался за одну ночь угнать шесть автомобилей

Сыщики в течение месяца искали злоумышленника и вышли на 31-летнего ранее судимого местного жителя. В 2014 году мужчина освободился из мест лишения свободы и пытался наладить свою жизнь. Однако в Новый год злоупотребил спиртным и его потянуло на подвиги – захотелось покататься на легковушке. Так как своей не имеет, решил воспользоваться чужой. Открывал машину за машиной – нигде не оказалось ключей, навыков же завести технику с помощью проводов зажигания не имел.сообщает официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Артем Дубровский.Фото УВД Гомельского облисполкома