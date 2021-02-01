Инцидент произошел в ночь с первого на второе января. В районный ОВД обратились сразу шесть горожан с заявлениями о том, что неизвестный вскрыл их автомобили и повредил проводку зажигания. Из одной легковушки пропала магнитола.
Сыщики в течение месяца искали злоумышленника и вышли на 31-летнего ранее судимого местного жителя. В 2014 году мужчина освободился из мест лишения свободы и пытался наладить свою жизнь. Однако в Новый год злоупотребил спиртным и его потянуло на подвиги – захотелось покататься на легковушке. Так как своей не имеет, решил воспользоваться чужой. Открывал машину за машиной – нигде не оказалось ключей, навыков же завести технику с помощью проводов зажигания не имел.
– Житель Буда-Кошелево задержан, дает признательные показания. Вновь стал подозреваемым по уголовному дело, – сообщает официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Артем Дубровский.
Фото УВД Гомельского облисполкома
Опубликовано:
133
Житель Буда-Кошелево пытался за одну ночь угнать шесть автомобилей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter