Житель Бреста, который ранее имел проблемы с законом из-за наркотиков, попался снова в криминальную сводку. В его гараже оперативники обнаружили высушенную марихуану.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Осенью в Каменецком районе 40-летний мужчина собрал незаконный урожай наркосодержащего растения, привез в Брест и сушил коноплю в смотровой яме своего гаража. Готовый «продукт» мужчина упаковал в полиэтиленовые пакеты. Подозреваемый планировал сбывать марихуану жителям города. Мужчина задержан. По факту незаконного хранения наркотических веществ возбуждено уголовное дело. Жителю областного центра грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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Житель Бреста приспособил гараж для хранения марихуаны
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович