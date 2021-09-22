Житель Бреста хотел купить криптовалюту, но лишился денег

По данным следствия, 33-летний житель Бреста в одном из телеграм-каналов опубликовал объявление о покупке криптовалюты. На его предложение откликнулся злоумышленник. Пообещав продать криптовалюту, неизвестный убедил мужчину перевести на его банковский счет 750 рублей. Брестчанин перевел деньги, но криптовалюты так и не дождался.По данному факту Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 (мошенничество) УК.Следователи обращают внимание:– добавили в ведомстве.