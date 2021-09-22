Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.93
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Житель Бреста хотел купить криптовалюту, но лишился денег

Житель Бреста хотел купить криптовалюту, но лишился денег

33-летний горожанин хотел купить криптовалюту, а в итоге лишился BYN 750. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. 


По данным следствия, 33-летний житель Бреста в одном из телеграм-каналов опубликовал объявление о покупке криптовалюты. На его предложение откликнулся злоумышленник. Пообещав продать криптовалюту, неизвестный убедил мужчину перевести на его банковский счет 750 рублей. Брестчанин перевел деньги, но криптовалюты так и не дождался. 

По данному факту Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 (мошенничество) УК. 

Следователи обращают внимание:

– Будьте предельно осторожными во время проведения финансовых операций. Не стоит приобретать криптовалюту у малознакомых людей, даже если они внушают доверие. Любую передачу денежных средств лучше фиксировать документально, – добавили в ведомстве. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы