Житель Борисова задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

– пояснили в ГИОС Борисовского РУВД.В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК (изнасилование), санкция предусматривает до тринадцати лет лишения свободы. Известно, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за такие же преступления.