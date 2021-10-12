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  2. Житель Борисова задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

Житель Борисова задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

Правоохранители задержали 57-летнего горожанина, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщается на сайте УВД Минского облисполкома.


– Инцидент произошел  в одном из спальных районов города. Неизвестный мужчина, применив насилие, напал на шестнадцатилетнюю девочку, затащил ее в лесополосу неподалеку, где против ее воли совершил половое сношение. Вернувшись домой, девочка рассказала о случившемся своей бабушке, которая и заявила в милицию. Для установления и задержания злоумышленника был ориентирован личный состав Борисовского РУВД. Мужчина, подозреваемый в совершении преступления, был задержан по месту жительства менее чем через час, – пояснили в ГИОС Борисовского РУВД. 

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК (изнасилование), санкция предусматривает до тринадцати лет лишения свободы. Известно, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за такие же преступления.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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