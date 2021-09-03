Житель Борисова смертельно ранил ножом своего товарища: возбуждено уголовное дело

Милиционеры задержали 50-летнего борисовчанина по подозрению в совершении убийства. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Известно, что накануне трагедии мужчины вместе отдыхали в баре. Они поссорились, но разошлись по домам. На следующий день старший из них вместе с товарищами пришел домой к обидчику. Между ними завязалась драка: гость несколько раз ранил оппонента ножом.
Правоохранители задержали его по приметам спустя два часа. Возбуждено уголовное дело за убийство. Фигурант уже не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи, незаконное лишение свободы и действия с огнестрельным оружием.
По информации УУР УВД Минского облисполкома, подозреваемый и потерпевший являлись уголовными авторитетами, между собой поддерживали приятельские отношения.
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