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  2. Житель Борисова смертельно ранил ножом своего товарища: возбуждено уголовное дело

Житель Борисова смертельно ранил ножом своего товарища: возбуждено уголовное дело

Милиционеры задержали 50-летнего борисовчанина по подозрению в совершении убийства. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.

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Днем 28 августа в Борисовское РУВД сообщили, что 40-летнему жителю райцентра нанесены ножевые ранения. Мужчина скончался в машине "скорой". Было установлено, что к этому причастен 50-летний знакомый погибшего.

Известно, что накануне трагедии мужчины вместе отдыхали в баре. Они поссорились, но разошлись по домам. На следующий день старший из них вместе с товарищами пришел домой к обидчику. Между ними завязалась драка: гость несколько раз ранил оппонента ножом. 

Правоохранители задержали его по приметам спустя два часа. Возбуждено уголовное дело за убийство. Фигурант уже не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи, незаконное лишение свободы и действия с огнестрельным оружием.

По информации УУР УВД Минского облисполкома, подозреваемый и потерпевший являлись уголовными авторитетами, между собой поддерживали приятельские отношения. 

Видео МВД
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