8 июня 2021 года оперативники Борисовского РУВД задержали 52-летнего горожанина, который подозревается в совершении краж из автомобилей местных жителей.
В ночь с 3 на 4 июня мужчина вскрывал автомобили, стоящие в спальных районах города, и похищал оттуда запчасти.
– Первой фигурант вскрыл автомашину, расположенную вблизи одного из домов на улице Серебренникова. Выставив часть окна водительской двери, он проник внутрь и похитил накладку на переднюю панель, кнопку корректора фар и прищепку для бумаги. Действуя по такой же схеме, злоумышленник вскрыл авто, находящееся на улице Строителей. Мужчина присвоил себе левое боковое стекло. Сумма причиненного ущерба составила BYN 500, – прокомментировала sb.by официальный представитель Борисовского РУВД Яна Коржавина.
Выяснилось, что на такой поступок борисовчанин решился для того, чтобы установить запчасти и починить свой собственный автомобиль аналогичной модели.
В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК Беларуси. Известно, что ранее подозреваемый несколько раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Фото группы информации и общественных связей Борисовского РУВД
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Житель Борисова похитил запчасти из чужих авто, чтобы починить свое
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