Житель Борисова похитил запчасти из чужих авто, чтобы починить свое

В ночь с 3 на 4 июня мужчина вскрывал автомобили, стоящие в спальных районах города, и похищал оттуда запчасти.– прокомментировала sb.byВыяснилось, что на такой поступок борисовчанин решился для того, чтобы установить запчасти и починить свой собственный автомобиль аналогичной модели.В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК Беларуси. Известно, что ранее подозреваемый несколько раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.Фото группы информации и общественных связей Борисовского РУВД