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  2. Житель Борисова поддался призывам и совершил серию поджогов

Житель Борисова поддался призывам и совершил серию поджогов

В Минской области произошла серия поджогов на объектах системы электронного сбора платы за проезд. Правоохранители задержали подозреваемого. Об этом написала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

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Задержан 34-летний борисовчанин. Он объяснил, что на такой поступок решился, потому что поддался влиянию деструктивных телеграм-каналов. 

Установлено, что в начале декабря 2020 года на трассе М1 около деревни Приямино Борисовского района фигурант поджег аппаратный контейнер станции электронного сбора платы за проезд транспортных средств. В январе текущего года – «рамку» около деревни Ухолода. 

При обыске по месту жительства у поджигателя изъяты протестная атрибутика, коктейли Молотова и предметы, похожие на боеприпасы, которые направлены на экспертизу. 

За умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, в отношении жителя Борисова возбуждено уголовное дело. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям. 

Видео МВД Беларуси 
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