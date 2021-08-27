Житель Борисова поддался призывам и совершил серию поджогов

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Задержан 34-летний борисовчанин. Он объяснил, что на такой поступок решился, потому что поддался влиянию деструктивных телеграм-каналов.Установлено, что в начале декабря 2020 года на трассе М1 около деревни Приямино Борисовского района фигурант поджег аппаратный контейнер станции электронного сбора платы за проезд транспортных средств. В январе текущего года – «рамку» около деревни Ухолода.При обыске по месту жительства у поджигателя изъяты протестная атрибутика, коктейли Молотова и предметы, похожие на боеприпасы, которые направлены на экспертизу.За умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, в отношении жителя Борисова возбуждено уголовное дело. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.Видео МВД Беларуси