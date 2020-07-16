Житель Бобруйска хранил в гараже 115 литров спирта

Сотрудники УВД Бобруйского горисполкома обнаружили в гараже 53-летнего жителя Бобруйска 115 литров спиртосодержащей жидкости. Как уточняет представитель отделения информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома Юлия Холомеева, жидкость хранилась в 23 пластиковых канистрах по пять литров каждая, без акцизных марок и этикеток.





Владелец гаража рассказал милиции, что спирт был куплен им в России и собирался он его использовать исключительно в личных целях. «Спиртосодержащая жидкость изъята, материалы переданы в инспекцию Министерства по налогам и сборам. Назначена экспертиза. Последнему грозит привлечение к административной ответственности», – сообщила Юлия Холомеева. Она также напомнила, что люди, которые не являются ИП и хранят свыше пяти литров спиртосодержащей продукции, рискуют быть оштрафованными в размере от 10 до 100 базовых величин. В том числе и с конфискацией горячительной продукции.



