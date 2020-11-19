В Барановичах мужчина повредил чужое авто, приняв его за машину бывшего работодателя, который не рассчитался с ним.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– В милицию позвонил 42-летний местный житель и рассказал, что услышал шум на парковке около дома, выглянул в окно и увидел, что неизвестный наносит беспорядочные удары по его машине. Он выбежал к авто и обнаружил поврежденные ветровое стекло и наружную ручку передней правой двери. Сумма ущерба составила более 1000 рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали неработающего 39-летнего жителя Барановичей недалеко от места происшествия в нетрезвом состоянии. Освидетельствование показало 2,2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Он пояснил, что транспортное средство принял за автомобиль бывшего шефа и решил его проучить. Следователи дали правовую оценку действиям мужчины.
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Житель Барановичей повредил чужое авто, приняв его за машину бывшего шефа
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Фото: Александр КУШНЕР