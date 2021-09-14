Главная Жириновский потерял штаны во время теледебатов, но элегантно вышел из положения Опубликовано: 14.09.2021 18:11:00 415 Жириновский потерял штаны во время теледебатов, но элегантно вышел из положения Необычный случай произошел во время теледебатов: с лидера одной из популярных российских партий ЛДПР Владимира Жириновского упали брюки, сообщает ТВЦ.ru. Впрочем, как можно увидеть в прикрепленном ролике, политик не растерялся. Он поправил одежду, не прерывая своего выступления. Фото и видео: ТВЦ.ru Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Россия Жириновский телевидение Подготовил(а): Светлана КОСАЧ Написать автору Версия для печати Новости и статьи