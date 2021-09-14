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  2. Жириновский потерял штаны во время теледебатов, но элегантно вышел из положения

Жириновский потерял штаны во время теледебатов, но элегантно вышел из положения

Необычный случай произошел во время теледебатов: с лидера одной из популярных российских партий ЛДПР Владимира Жириновского упали брюки, сообщает ТВЦ.ru.


Впрочем, как можно увидеть в прикрепленном ролике, политик не растерялся. Он поправил одежду, не прерывая своего выступления.

Фото и видео: ТВЦ.ru
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