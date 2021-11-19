Жина из Курдистана: спасибо белорусам за неравнодушие к нам

Жина – из иракского Курдистана. Она находится в транспортно-логистическом центре возле белорусско-польской границы с 6-месячной дочкой и мужем. Хочет попасть в Германию. У женщины нет возможности вернуться в Ирак, поскольку ей, как журналисту, опасно там находиться. Она рассказывает, что эта ночь в ТЛЦ отличалась от предыдущей:
– Людей стало очень много. Увеличились очереди в туалет, за едой.
Жина говорит, что в ТЛЦ много детей. И им нужно еще больше молока.
– К счастью, моя дочка Миса чувствует себя хорошо. Вчера мы обращались за помощью к медикам, потому что она кашляла. Но врачи послушали ее, измерили температуру и сказали, что все хорошо. Я очень благодарна за помощь белорусским медикам.
Жина и ее семья располагаются на 1-м этаже в 1-м ряду. Эти места, расположенные ближе к выходу, считаются наиболее удобными среди беженцев.
Женщина уверена: она должна добраться до пункта назначения в Германию, ведь от этого зависит не только ее судьба, но и 6-месячной дочери. Она благодарит белорусов за неравнодушие.