Жина из Курдистана: спасибо белорусам за неравнодушие к нам

Жина говорит, что в ТЛЦ много детей. И им нужно еще больше молока.Жина и ее семья располагаются на 1-м этаже в 1-м ряду. Эти места, расположенные ближе к выходу, считаются наиболее удобными среди беженцев.Женщина уверена: она должна добраться до пункта назначения в Германию, ведь от этого зависит не только ее судьба, но и 6-месячной дочери. Она благодарит белорусов за неравнодушие.