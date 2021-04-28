Жилинский: болезнь фальсификации истории необходимо излечить

Назрел момент, когда должен выйти в свет законопроект об ответственности за искажения и фальсификации периода Великой Отечественной войны. И в нем должны быть предусмотрены не только административная, но и уголовная ответственность. Такое мнение высказал ректор ГУО «Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси» Марат Жилинский в ходе пресс-конференции в Белпрессцентре, посвященной неизвестным страницам истории Великой Отечественной войны и новейшим исследованиям белорусских ученых в этой сфере.
Марат Жилинский отметил болезнь фальсификации, поразившую современную историческую науку. Он напомнил:
– Наши противники не дремлют. Уже речь ведут о том, что в 1941–1945 годах была не Великая Отечественная война, а советско-германская или германо-советская. Что была не Великая Победа, а просто финал одного из исторических событий. Подобные нюансы не могут не настораживать.
Фальсификаторам истории и их апологетам ученый рекомендовал почаще смотреть фильм Элема Климова по сценарию Алеся Адамовича «Иди и смотри»:
– Там все предельно ясно изложено, причем фильм переведен на многие языки. Но я хотел бы выразить и свое твердое убеждение в следующем. Назрел момент, когда должен выйти в свет – возможно, на уровне Парламентского собрания Союза Беларуси и России – законопроект об ответственности за искажения и фальсификации периода Великой Отечественной войны. И в нем должны быть предусмотрены не только административная, но и уголовная ответственность.
Как отметил заведующий центром военной истории Беларуси Института истории НАН Алексей Литвин, сильное государство бывает лишь тогда, когда люди держатся своей истории и понимания своей сущности. При этом он заметил:
– Создать настоящую историю белорусского народа самостоятельно невозможно – ее можно создавать только во взаимодействии с коллегами из других стран. Скажем, практически вся документация советского времени сегодня хранится в московских архивах. Поэтому должна быть тесная кооперация ученых – и она есть. В результате тесного сотрудничества с российскими историками мы издали три тома издания «Страна в огне», посвященного событиям 1941–1945 годов.
Сегодня узнать подробности событий войны можно из трех томов: «1941. Страна в огне», «1942–1943. На переломе», «1944–1945. Освобождение». Благодаря сотрудничеству ученых-историков двух стран это издание наиболее полно отразило события военных лет.
Фото: БЕЛТА
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Жилинский: болезнь фальсификации истории необходимо излечить
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