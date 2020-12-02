Грустно и романтично закончилась совместная история пожилых американцев из штата Мичиган, пишет Lenta.ru.
Лесли и Патриция МакУотерс прожили в браке 47 лет, дойдя друг с другом до глубокой старости: ему было 75, ей – 78. Из-за коронавируса оба супруга оказались в больнице, где и умерли 24 ноября. Интересный факт: их смерти записаны в одно время.
Дочь МакУотерсов Джоанна, комментируя произошедшее, сказала: «Это красиво, но так трагично. Почти как Ромео и Джульетта. Они не хотели жить друг без друга. <…> Терять одного родителя тяжело, но это было еще ужаснее. Вся наша семья убита горем».
Лесли был водителем и ветераном резерва ВМС США, а Патриция – медсестрой, больше 30 лет трудившейся в операционной. У пары осталась большая скорбящая семья: две дочери, трое внуков и шесть правнуков.
Фото: Desnoyer Funeral Home–
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«Жили долго и счастливо, умерли в один день». Супруги пробыли в браке 47 лет и одновременно скончались от COVID-19
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