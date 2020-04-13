Жилфонд Брестской области переведен в режим протапливания

, — пояснил Сергей Ананьев. —Отопительный сезон в Брестской области проходит в штатном режиме, почти без аварийных ситуаций. Коммунальщики региона уже разработали программу подготовки к следующему осенне-зимнему периоду., — сказал начальник отдела котельного хозяйства и энергетики. Он добавил, что в Брестской области централизованное теплоснабжение налажено примерно в 5,3 тысячи жилых домов.В прошлом году отопительный сезон в регионе завершился 12 апреля.