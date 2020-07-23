Жевательная резинка может помочь похудеть – диетолог

Жевательная резинка может быть полезна при похудении. Такое мнение в интервью информагентству "Москва" высказала главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.





По ее словам, есть данные, подтверждающие снижение массы тела при употреблении жевательной резинки. «Не стоит ждать, что жевательная резинка позволит вам похудеть без всяких усилий, но у некоторых людей отмечается снижение аппетита при регулярном жевании, снижение частоты перекусов, как за счет занятого рта, так и за счет изменения вкусового восприятия», – отметила эксперт. Мятная жвачка, например, сильно стимулирует вкусовые рецепторы, и сразу после нее многие продукты приобретают неприятный привкус.

К тому же жевательные мышцы сами по себе способны сжигать калории. Вдобавок повторяющиеся движения при жевании способствуют стабилизации эмоционального состояния и помогают справляться со стрессом.

«Думаю, многие из вас отмечали, что в нервной обстановке жевание помогает успокоиться и справиться с ситуацией», – сказала эксперт.

Жвачка также способствует стимуляции слюноотделения, а это полезно для ротовой полости, слюна останавливает размножение бактерий.

Однако стоит выбирать жевательную резинку без сахара, жевать ее не более 10–20 минут подряд и не более 30 минут в день, подчеркивает диетолог.

Частое и длительное жевание жевательной резинки, особенно с сахаром, приводит к нарушению артикуляции, развитию кариеса и повышает изнашиваемость пломб, коронок, виниров и имплантов.

Фото: pixabay