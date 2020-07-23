Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.39
EUR: 2.75
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Жевательная резинка может помочь похудеть – диетолог

Жевательная резинка может помочь похудеть – диетолог

Жевательная резинка может быть полезна при похудении. Такое мнение в интервью информагентству "Москва" высказала главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.


По ее словам, есть данные, подтверждающие снижение массы тела при употреблении жевательной резинки. «Не стоит ждать, что жевательная резинка позволит вам похудеть без всяких усилий, но у некоторых людей отмечается снижение аппетита при регулярном жевании, снижение частоты перекусов, как за счет занятого рта, так и за счет изменения вкусового восприятия», – отметила эксперт. Мятная жвачка, например, сильно стимулирует вкусовые рецепторы, и сразу после нее многие продукты приобретают неприятный привкус.

К тому же жевательные мышцы сами по себе способны сжигать калории. Вдобавок повторяющиеся движения при жевании способствуют стабилизации эмоционального состояния и помогают справляться со стрессом.

«Думаю, многие из вас отмечали, что в нервной обстановке жевание помогает успокоиться и справиться с ситуацией», – сказала эксперт.

Жвачка также способствует стимуляции слюноотделения, а это полезно для ротовой полости, слюна останавливает размножение бактерий.

Однако стоит выбирать жевательную резинку без сахара, жевать ее не более 10–20 минут подряд и не более 30 минут в день, подчеркивает диетолог.

Частое и длительное жевание жевательной резинки, особенно с сахаром, приводит к нарушению артикуляции, развитию кариеса и повышает изнашиваемость пломб, коронок, виниров и имплантов.

Фото: pixabay

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
За прошедшие сутки спасли двоих заблудившихся в лесу
Жевательная резинка может помочь похудеть – диетолог
Головченко: своевременные решения позволили сохранить экономику страны
Лукашенко: социально ориентированная политика, в центре которой человек, – центральное звено при принятии любого решения
Планы белорусских полярников на зимовку откладываются
Лукашенко: борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей, но человек всегда важнее денег
Президент проводит совещание с руководством экономического блока
Централизованное тестирование в третий резервный день будут сдавать 293 абитуриента
В Китае собак и кошек будут страховать по отпечатку носа
«Интер» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче Серии А
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Интересно девки пляшут
В Минске за полугодие по вине нетрезвых водителей совершено шесть ДТП, с 24 по 28 июля ГАИ усилит контроль на дороге
В Техасе построят новый завод Tesla
В США бариста арестовали за испорченный кофе для сотрудников полиции
Ирина Казимирова, директор гомельского педколледжа: уверенность в будущем – привилегия развитой страны
Семью матчами завершился чемпионат России по футболу
Третий детский сад построили в столичном микрорайоне Лебяжий
Китайский зонд для исследования Марса успешно выведен на орбиту
Девушка спаслась от разъяренного бизона, притворившись мертвой
Наш корреспондент разбиралась в породах пчел, их плюсах и минусах и популярности среди пасечников
Матрица, которой тысяча лет. В Швейцарии археологи нашли редкий артефакт
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Женская революция, или Бабий бунт
На что белорусские спортсмены будут претендовать на Играх стран СНГ
Медсестра Республиканской больницы спелеолечения — о своем долге и реабилитации пациентов, переболевших COVID-19
В Италии изготовили рекордную головку сыра
Слишком потолстели – гондолы в Венеции уменьшат количество пассажиров
Батюшка-земледелец, панские хоромы и артистки-долгожительницы: что еще узнала о деревне Ист наш корреспондент
Воссоздание Креста и раки святой Евфросинии Полоцкой — важная веха в летописи страны
В Бресте строят новый корпус детской областной больницы
Ученые выявили наиболее сильные антитела к коронавирусу
Когда одышка должна насторожить
Партизаны Беларуси: Федор Бачило пустил под откос 28 вражеских эшелонов
мнение
Юлия ПОПКО
Иммунитет на зависть
Староста — сельсовет — райисполком: эффективная цепочка взаимодействия на Брестчине
Сельчане, земляки и добровольцы-помощники готовятся к торжественному открытию народного мемориального комплекса в докшицкой Будиловке
В Столинском районе полным ходом идет уборка зеленого горошка
"Ливерпуль" установил клубный рекорд по числу побед в сезоне АПЛ и официально получил чемпионский трофей
Почему жильцы двух старых зданий в Могилеве не вносят отчисления на капремонт
Как неравнодушные жильцы вместе с коммунальными службами обустраивают дворовые территории
Забавная арифметика: какая хоккейная школа Беларуси самая продуктивная?
Как вертолеты Ми-8 авиации МЧС Беларуси сейчас борются с лесными пожарами в Турции
Первые экипажи-тысячники определились в Минской и Брестской областях
Экспресс-тестирование на антитела к COVID-19 помогает развеять сомнения
мнение
Елена БЕГУНОВА
Инвестиции в жизнь
ABBA выпустит в следующем году пять новых песен
Лукашенко поздравил Президента Арабской Республики Египет с национальным праздником — Днем Революции
Как работают и отдыхают студотряды на Гродненщине
Авторы
СКАНИРУЙТЕ