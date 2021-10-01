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  2. Жесточайшие дисциплина и порядок, стратегическое планирование – главные требования Лукашенко к работе Администрации Президента

Жесточайшие дисциплина и порядок, стратегическое планирование – главные требования Лукашенко к работе Администрации Президента

Глава государства на совещании с руководством Администрации Президента обозначил основные требования к ее работе. Александр Лукашенко отметил, что со времени последней такой встречи обновился кадровый состав Администрации, сменилось руководство, есть изменения и в ее структуре. Но главное остается неизменным:
 

– Мое постоянное требование к вашей работе, контролю выполнения поручений Президента вы знаете. Это жесточайшие дисциплина и порядок. Тогда меньше будет работы для ребят с оружием. В условиях затяжной пандемии и беспрецедентных вызовов нашей государственности важнейшими факторами в организации деятельности Администрации также становятся стратегическое планирование и скорость реагирования на изменение ситуации не только в стране, но и в мире в целом.
 
Президент указал на то, что сегодня как никогда важно опережать время:
 

– Нельзя отстать. Это касается всего: кадровой политики, графика работы Президента, идеологии, подготовки принятия политических решений. Мои подходы известны. Совещания проводятся, образно говоря, не для красивой картинки, а для решения самых злободневных задач. Не умаляя позитивных результатов и тех усилий, которые приложены, особенно в острые периоды, говорить будем о проблемах.
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Фото: БЕЛТА
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