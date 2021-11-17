Газовые атаки, разрывающиеся под ногами светошумовые гранаты, водометный «огонь», избиения и прочие издевательства поляков над беженцами на белорусско-польской границе не прошли бесследно для их здоровья. Только за сутки – 15 случаев оказания помощи бригадой «скорой» на приграничной территории. Часть из них, в том числе дети, госпитализированы. Один человек – гражданин Ирака –сейчас на ИВЛ.

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После того как зондеркоманда Дуды травила людей газом, поливала холодной водой (и это при такой-то температуре на улице), опасными химическими веществами, положение беженцев стало катастрофическим. Вот так продолжают убивать. Как будто и без того мало жертв среди этих несчастных!

… Мы в Гродненской областной детской клинической больнице. Сюда на «скорой» из стихийного лагеря беженцев привезли Шейман и ее малыша, они из Ирака. Когда мы пришли, женщина плакала. Рассказала, что семья шла в Польшу и что из-за поляков оказалась в тяжелой ситуации.

– Мой муж и другие дети остались на границе, – сквозь слезы говорила Шейман. – Я не знаю, где они сейчас...

Телефон Шейман не работает, даю свой. Пробует связаться с ее мужем. Получилось. И снова слезы, на этот раз радости.

Со слов замглавврача по медицинской части Ларисы Васильченко, женщина обратилась за помощью. У малыша была высокая температура, признаки кишечной инфекции: «Состояние на момент поступления расценивалось как средней степени тяжести. Проведены исследования, назначено лечение. Состояние без отрицательной динамики». Маленькому пациенту дали одежду, средства ухода, определили специальное питание. Малыш еще на несколько дней останется под наблюдением медиков.

В этом же четвертом отделении сейчас двое деток из лагеря беженцев. Тот, что постарше (год и девять месяцев) улыбался, сидя на ручках медработника. Второй (ему всего 4 месяца) – рядом с мамой.

– Нет-нет, только не польская граница, – молодая мама просит не отправлять ее обратно к границе с Польшей. Называет то, что поверила Евросоюзу, большой ошибкой.

Там, у польской границы, застряли ее муж и детки. Теперь состояние малышей врачи оценивают как средней степени тяжести. Об этом проинформировала завотделением Ирина Маришко.

Мальчишка из другой палаты показывает мне сперва на свои ноги в носках, затем на обувь соседа, белоруса. Мол, где его обувь? Успокоили, объяснили, что вещи постираны, кроссовки почищены и ждут хозяина. Этот 10-летний пациент – сириец Асман Карим. Нашли его белорусские пограничники в лесу недалеко от польской границы. Вызвали врачей. Ребенок был один и без сознания с температурой 34,7. Его привезли в больницу с переохлаждением. Мальчика осмотрели специалисты, проведены исследования.

Сейчас состояние ребенка удовлетворительное. Скоро его выпишут. Однако мальчик очень переживает: где его родители, как их найти?

В Гродненскую клиническую больницу скорой медпомощи привезли двух иракцев. Едем туда. Один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Второй спал в палате.

– Один мужчина 23 лет переведен к нам с диагнозом "общее переохлаждение и двусторонняя пневмония", – говорит замглавврача Сергей Войтушко. – Состояние достаточно тяжелое, он находится в отделении реанимации, получает необходимое лечение, находится на ИВЛ. Второй пациент доставлен с приграничья, ему также оказана помощь, он получает лечение.

Люди получают необходимые помощь и внимание. Белорусские врачи делают все возможное, чтобы помочь несчастным, оказавшимся на грани. Подходят к каждой отдельной истории, судьбе с душой, сочувствием, по-человечески. Как в больничной палате, операционной, так и там, на улице, в стихийном лагере. А теперь и в центре временного пребывания, где уже разместились более тысячи человек.

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