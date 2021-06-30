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  2. Жертвами аномальной жары в Канаде стали более 100 человек

Жертвами аномальной жары в Канаде стали более 100 человек

Аномальная жара могла унести жизни более ста человек в различных городах канадской провинции Британская Колумбия за последние двое суток, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.


За последние два дня в полицию городов Ванкувер, Барнаби и Суррей  поступило более 100 сообщений о внезапной смерти граждан. Предположительно, их смерть связана с жарой. Многие из умерших были пенсионерами.

Как отмечает CBC, 28 июня в городе Литтон, который находится в 150 км от Ванкувера, температура воздуха достигла своего максимального исторического значения в 47,9 градуса Цельсия, во вторник был зафиксирован новый максимум - 49 градусов Цельсия.

В понедельник канадское национальное метеобюро сообщило, что в провинциях Альберта, Британская Колумбия, некоторых районах провинции Саскачеван, а также в южных частях арктических территорий страны - Юкона и Северо-Западных территорий наблюдается аномальная жара. Столбики термометров показывали 40-45 градусов Цельсия. В некоторых районах жара начала спадать во вторник, но во многих местах она сохранялась до конца недели. 
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Фото: РЕЙТЕР
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