Жертвами аномальной жары в Канаде стали более 100 человек

За последние два дня в полицию городов Ванкувер, Барнаби и Суррей поступило более 100 сообщений о внезапной смерти граждан. Предположительно, их смерть связана с жарой. Многие из умерших были пенсионерами.Как отмечает CBC, 28 июня в городе Литтон, который находится в 150 км от Ванкувера, температура воздуха достигла своего максимального исторического значения в 47,9 градуса Цельсия, во вторник был зафиксирован новый максимум - 49 градусов Цельсия.В понедельник канадское национальное метеобюро сообщило, что в провинциях Альберта, Британская Колумбия, некоторых районах провинции Саскачеван, а также в южных частях арктических территорий страны - Юкона и Северо-Западных территорий наблюдается аномальная жара. Столбики термометров показывали 40-45 градусов Цельсия. В некоторых районах жара начала спадать во вторник, но во многих местах она сохранялась до конца недели.