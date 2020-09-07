Жертв отравления грибами по стране – более двадцати

21 человек отравился грибами в стране с начала года, 6 случаев закончились летальным исходом. Такими цифрами поделились в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Трое погибших в Брестской области, один в Минске, по одному в Витебской и Гомельской (последний диагноз пока под вопросом). Трагедии связаны с началом сезона тихой охоты. Корреспондент sb.by узнала подробности случившегося, а также о способах избежать отравления.

Двое немолодых жителей Лунинца решили недавно побаловать себя «зонтиками» и сыроежками. Собрали их прямо в пригородном лесу и, недолго думая, пожарили улов на мангале. Как позже предположили врачи, случайно среди съедобных грибов оказалась бледная поганка. Поев в десять утра жареные лесные дары, уже к четырем почувствовали себя неважно: скрутило животы, тошнота, рвота… Однако врачей вызвали только на следующий день. Один даже успел рассказать, что произошло. К сожалению, было слишком поздно. Сразу больница, реанимация, однако спустя пять и восемь дней после обращения 47-летнего и 53-летнего товарищей не стало.

– До этого в Лунинце много лет подобных случаев не было, – рассказал заведующий отделом гигиены Лунинецкого районного центра гигиены и эпидемиологии Игорь Круглич. – Прежде всего благодаря постоянной профилактической работе. Главное, если вы употребляли грибы и неожиданно состояние ухудшается, сразу нужно обращаться к врачу. Счет идет не только на часы, важны минуты. Излишняя самоуверенность может привести к трагедии. Кроме того, не стоит покупать продукты в неустановленных местах. К примеру, сотрудники Лунинецкого ЦГЭиОЗ в этом году как минимум дважды пресекали такую торговлю грибами, один продавец пытался реализовать веселку, утверждая, что прекрасно знает, как с обращаться с этим опасным сморчком.

Между тем, по данным Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в Пинске 9-летняя девочка поступила в больницу с острым пищевым отравлением неуточненной этиологии. Предположительно, могла случайно съесть бледную поганку. В тяжелом состоянии ребенка доставили в Минск, где прооперировали, но спасти не смогли. Пострадали от употребления сырых неизвестных грибов еще двое детей в регионе. 3 сентября такой случай произошел в Жабинке с восьмилетним ребенком, немного раньше – в Бресте с годовалой девочкой, которая во дворе дома нашла и откусила кусочек от шляпки.

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