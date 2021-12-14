Жерносек: с внедрением цифровых технологий важно обеспечить безопасность информации

Об этом на цифровом форуме #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане – регионы) в Могилеве заявил заместитель начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь Сергей Жерносек. В мероприятии принимают участие руководители государственных органов и организаций, областного и районных исполнительных комитетов, представители IT-компаний, банков, бизнеса и учебных заведений.

– Сегодня наше общество живет в эпоху цифровых преобразований, они поэтапно внедряются и укореняются в сферы государственного управления, хозяйственной деятельности и частной жизни. Примером может послужить появление биометрических документов, удостоверяющих личность, предназначенных для въезда и выезда из Беларуси. Благодаря этому получила развитие межведомственная информационная система, которая является основой электронного правительства. Также внедрен ряд отраслевых и ведомственных проектов, связанных с информационно-коммуникационными технологиями, – подчеркнул заместитель начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь Сергей Жерносек.

Один из важных вопросов, который необходимо обсудить на форуме, уверен Сергей Жерносек, – вступление в действие Закона «О защите персональных данных»:

– С внедрением цифровых технологий остро стоит вопрос обеспечения безопасности информации. В последнее время участились случаи киберинцидентов в информационных системах государственных органов и организаций. В большей степени они связаны с невыполнением руководителями требований законодательства об информации и информатизации. Отсутствием системы защиты информации, использованием устаревшего оборудования, программного обеспечения, не поддерживаемого производителем, пользуются кибермошенники. Они получают несанкционированный доступ и нарушают работу всей системы, чем могут нанести убытки, в том числе, и предприятиям.

Сегодняшний форум, считает Сергей Жерносек, – экспертная и диалоговая площадка для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов, связанных с внедрением и развитием цифровых технологий. Она позволяет завести новые контакты, ознакомиться с достижениями в каждом регионе. Вникнуть в проблемы, оказать содействие и найти точки соприкосновения при выборе пути в реализации тех или иных проектов для данного региона.

Бизнес-встреча в Могилеве завершает цикл мероприятий в областных центрах. Однако уже в этот четверг, 16 декабря, подобный форум пройдет в Бобруйске.