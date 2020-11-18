О планах на проведение вокального конкурса сообщается на сайте «Евровидения».
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«Так как в конкурсе 2021 года будет участвовать та же 41 страна, которая должна была быть представлена в прошлом мае в Роттердаме, референтная группа «Евровидения» решила не проводить новую жеребьевку полуфиналов в январе», – передает слова организаторов rg.ru.
Исполнительный директор конкурса Мартин Остердаль добавил: «Несмотря на то что у нас не будет традиционной церемонии [жеребьевки] в январе, есть еще много планов, чтобы вызвать ажиотаж в преддверии возвращения «Евровидения» в следующем году».
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Жеребьевка в полуфиналах «Евровидения-2021» сохранится такой же, как в 2020 году
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Фото: РЕЙТЕР