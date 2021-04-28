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Женское лицо Победы. В музее ВОВ прошел круглый стол о роли женщин на войне

Белорусский союз женщин совместно с музеем Великой Отечественной войны провел круглый стол «Историческая память. Женское лицо Победы». Руководство Белорусского союза женщин, музея Великой Отечественной войны, Академии управления при Президенте, представители депутатского корпуса, Министерства обороны, Национальной Академии наук, общественных объединений, учащейся молодежи собрались в конференц-зале музея Великой Отечественной войны в Минске, чтобы обсудить вклад женщины в Победу. Своим визитом мероприятие также почтили Гандилов Латиф, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики, представители посольств России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Молдовы.


Перед началом присутствующие смогли ознакомиться с экспозицией выставки «Беларусь помнит. Женское лицо Победы», в центре внимания которой – женщины, их героический и трудовой подвиг.

– Эта выставка за два года своего существования побывала во многих местах  –  и в Палате представителей Национального собрания, и во Дворце Республики, объехала многие уголки нашей страны. Она была в школах, домах культуры. И везде это было не просто прочтение информации со стендов. Это также и живые встречи, – рассказывает организатор выставки, советник председателя Белорусского союза женщин Лилия Ананич. – В Борисове мы встретили одну из героинь выставки – Зинаиду Никифоровну Рыдлевскую, которая во время войны была юной медсестрой. О том, что она живет здесь, мы узнали от жителей, которые, рассматривая выставку, обрадовались, увидев «нашу Зиночку». 

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин, общаясь с журналистами, рассказала, что в этом году планируется выход книги «Женское лицо Победы», которая была написана по мотивам выставки.   


Не секрет, что когда мужчины воевали, рядом с ними воевали и женщины. 90 женщинам были присвоены звания Героев Советского Союза, 10 из них  – белоруски. При этом шестеро – активные участницы подпольного движения. Много трудилось женщин и в партизанских отрядах: врачи, медсестры, санитары, командиры подразделений. Нельзя также забывать, что на долю женщин выпало и восстановление страны после войны.

Елена Богдан уверена, что такие акции помогают сохранять историческую память:

– А пока она жива, мы сможем противостоять тому, чтобы не разжигались новые войны и межнациональные розни. Мы видим, что сегодня это объективная необходимость. 


Лилия Ананич, заместитель Председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания и советник председателя БСЖ, подчеркнула, что патриотизм, историческая память – фундаментальные ценности белорусов. Именно поэтому акция берет вектор на сохранение исторической памяти. 

– Мы  – поколение Победителей. И мы бы очень хотели, чтобы посыл, который дается отсюда, из музея, охватил глубину души каждого человека. И не только у нас. На всем постсоветском пространстве. Ведь пока в мире не заканчиваются попытки фальсифицировать историю. Определенные силы пытаются взять и политический, и исторический реванш. Поэтому нужно сплотить все общество. Всех, кто хочет жить в нашей замечательной красивой стране. 


 Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе, общаясь с журналистами, рассказал, что министерство подготовило документальные фильмы на основе исторических фактов, а также тех архивных документов, которые удалось найти:

– Мы постарались развенчать те мифы, которые сегодня различные псевдоисторики пытаются привить нашему обществу про участие женщин в годы Великой Отечественной войны на фронтах, обеспечивающих подразделениях.


При этом Касинский подчеркнул, что славянские женщины – это самые уникальные женщины в мире.

– Об этом свидетельствуют исторические факты. Они просто доказывают то, что наша женщина способна на самопожертвование ради своей страны, своих детей  и будущего. 


За значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан Министерство обороны наградило юбилейной медалью  "75 гадоў Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941–1945 гадоў" Прокопенкову Татьяну, директор ГУО «Борисовская СШ № 24», Копыток Ольгу, директора Территориального центра социального обеспечения населения Борисовского района, а также Махренкову Ларису, учителя русского языка и литературы ГУО «Ганцевичский учебно-педагогический комплекс детский сад имени П. Г. Лопатина» – руководителя школьного музея боевой и трудовой славы.


На мероприятии также выступил депутат и историк Сергей Клишевич:

— Подвиг женщин на войне показывает, что они в случае необходимости всегда стоят на переднем крае. Даже если посмотреть на нынешнее время. На первый план борьбы с ковидом стали в первую очередь женщины. На мой взгляд, важно показать равность вклада в Великую Победу каждого жителя нашей страны. Вне зависимости от пола, возраста и так далее.


Ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Вячеслав Данилович, уверен, что говорить об этом важно еще и потому, что роль женщин во время Великой Отечественной войны в современном мире пытаются исказить и фальсифицировать:

– То, что сделали советские женщины в годы Великой Отечественной войны – величайший подвиг духа. Они и на фронте сражались, и в партизанах, и в подполье. А трудовой подвиг! Мы должны это помнить, ценить и как больше и шире говорить об этом, чтобы избежать попыток искажений и фальсификаций. А они постоянно предпринимаются. Вспомнить хотя о Зое Космодемьянской, чье имя регулярно отдельные личности поливают грязью, смея утверждать, что то, что она совершила, был вовсе не подвиг. Наша задача – противостоять попыткам уничижения наших предков. В том числе подвига советских женщин.
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Фото: Александр КУШНЕР
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