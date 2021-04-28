Женское лицо Победы. В музее ВОВ прошел круглый стол о роли женщин на войне

Перед началом присутствующие смогли ознакомиться с экспозицией выставки «Беларусь помнит. Женское лицо Победы», в центре внимания которой – женщины, их героический и трудовой подвиг., – рассказывает. –, общаясь с журналистами, рассказала, что в этом году планируется выход книги «Женское лицо Победы», которая была написана по мотивам выставки.Елена Богдан уверена, что такие акции помогают сохранять историческую память:Лилия Ананич, заместитель Председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания и советник председателя БСЖ, подчеркнула, что патриотизм, историческая память – фундаментальные ценности белорусов. Именно поэтому акция берет вектор на сохранение исторической памяти., общаясь с журналистами, рассказал, что министерство подготовило документальные фильмы на основе исторических фактов, а также тех архивных документов, которые удалось найти:При этом Касинский подчеркнул, что славянские женщины – это самые уникальные женщины в мире.За значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан Министерство обороны наградило юбилейной медалью "75 гадоў Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941–1945 гадоў" Прокопенкову Татьяну, директор ГУО «Борисовская СШ № 24», Копыток Ольгу, директора Территориального центра социального обеспечения населения Борисовского района, а также Махренкову Ларису, учителя русского языка и литературы ГУО «Ганцевичский учебно-педагогический комплекс детский сад имени П. Г. Лопатина» – руководителя школьного музея боевой и трудовой славы.На мероприятии также выступил, уверен, что говорить об этом важно еще и потому, что роль женщин во время Великой Отечественной войны в современном мире пытаются исказить и фальсифицировать: