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Женские джинсы 2021 года: актуальные модели и цвета

Джинсовые вещи – незаменимые элементы женского гардероба, которые входят в категорию «маст-хэв». Отличный вариант для повседневных прогулок. Простые, но очень стильные и, главное, универсальные. Но все ли варианты джинсов актуальны в 2021 году? На вопрос ответила на своем YouTube-канале стилист Анна Якименко.


– Джинсовая ткань, такая износостойкая, прочная и комфортная, весьма интересным образом внедрилась в наши современные гардеробы. Уже никто и не вспомнит, что деним изначально являлся материалом, из которого производили одежду для рабочих. Сегодня в тех же джинсах, например, с работы мы с вами с легкостью можем отправиться на ужин в ресторан, где никто ничего не скажет, – рассказала стилист.

Анна Якименко добавила, что особое место в гардеробе девушек занимают джинсы, на основе которых можно создать миллион разных комбинаций. Однако существует проблема: практически у всех есть брюки из денима, которые в 2021 году неактуальны.

– Замените синие джинсы на светло-голубые или ярко-синие хорошего силуэта. Уверяю, сразу же все ваши образы на каждый день будут выглядеть намного современнее. Также рабочими вариантами станут черные джинсы от глубокого до застиранного оттенков, когда цвет джинсов больше напоминает темно-серый, – отметила стилист.

Не оставила без внимания эксперт и джинсы молочного цвета:

– Это элемент, который позволит разнообразить гардероб и образы на каждый день. – сказала Анна Якименко и добавила: – Как видите, это четыре основных цвета. Они самые универсальные, актуальные и просто идеальные для ваших джинсов. Подобные варианты работают всегда и вне зависимости от капризов моды.

Настоящим трендом 2021 года станут джинсы яркого цвета.

– Если вы хотите внедрить в свой гардероб что-то более модное, обратите внимание на яркие джинсы. Они сейчас будут трендом. Но опять же, всегда призываю вас разделять эти два понятия «мода» и «стиль». Внедряйте тренды только тогда, когда вы на сто процентов чувствуете их, и когда они вам нужны, – резюмировала эксперт.

Фото: pixabay.com
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