Женщины каких знаков зодиака способны превратить жизнь мужчины в кошмар

Влюбленные глаза порой не замечают очевидных вещей. В начале отношений все стараются показать свои только лучшие качества и не обращать внимания на недостатки партнера. Но семейная жизнь заставляет делать неожиданные открытия, порой самые неприятные. То, что девушкам нужно тщательно подходить к вопросу связывания себя узами брака, понятно и безусловно. Но и мужчинам стоит прислушаться к советам звезд, ведь они утверждают, что представительницы некоторых знаков зодиака с высокой вероятностью могут испортить им жизнь. Под какими зодиакальными созвездиями рождаются эти женщины? Ответ читайте здесь.







Дева





Властные и деспотичные по натуре, женщины-Девы мастерски скрывают это только до того момента, пока не получат штамп в паспорт. Безграничная любовь к контролю и критике своего избранника будет проявляться постепенно и нарастать как снежный ком. Причем Дева абсолютно уверена, что никуда он от нее не денется. Попытки сделать из супруга идеал, не считаясь с его мнением, – главная цель в семейной жизни женщины-Девы. Придирки по поводу и без сможет выдержать далеко не каждый мужчина.

Скорпион

Настоящие мастерицы манипулирования и притворства, девушки-Скорпионы идут к своей цели напролом. Если уж представительница этого знака зодиака решила выйти замуж за конкретного мужчину, то добьется этого любой ценой. Скрывать свой несладкий характер Скорпионы умеют достаточно долго, пока не будут уверены, что привязали к себе избранника достаточно прочно. Проникнуть во все сферы жизни мужчины, занять собой абсолютно все свободное время, вытеснить все, что посчитает лишним, женщине-Скорпиону удается крайне искусно.

Стрелец

Пожалуй, нет более безответственного и легкомысленного в плане семейной жизни знака, чем Стрелец. Девушки-Стрельцы любят быстрые и мимолетные отношения, не доводя их до чего-то более серьезного. Если представительницы этого знака все-таки решают связать свою жизнь с определенным избранником, то выстроить нормальную гармоничную семейную жизнь им вряд ли удастся. Женщина-Стрелец просто так не отступит от своих привычек и за свою свободу будет бороться до последнего. Кроме того, хозяйки из Стрельцов тоже никудышные.

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