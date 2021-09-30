«Женщины ЗА Союзное государство» – в Мирском замке проходит встреча активисток союзов женщин Беларуси и России

Круглый стол «Женщины ЗА Союзное государство: историческая, культурная и духовная общность народов Беларуси и России» проходит в Мирском замке.



В мероприятии участвуют представители Постоянного комитета Союзного государства, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Белорусского союза женщин, Союза женщин России, ряда министерств и ведомств. Приветствие гостям направил и Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Активистки женских объединений двух стран представляют свои проекты и обмениваются опытом.

– У нас подписано соглашение между Белорусским союзом женщин и Союзом женщин России. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы будущее наших детей, наших государств, наших народов было стабильным и мирным. Женщины за Союзное государство – в этих словах заключается патриотическое воспитание молодежи, социальная политика, поддержка семьи, духовность, общая культура, здоровый образ жизни, благополучие семьи и многие другие важные вопросы. Вместе мы сможем построить безопасное и стабильное будущее. Впереди у нас много инициатив и планов, – рассказала член Президиума БСЖ, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина.

На встрече обсудят инициативы, которые будут способствовать развитию интеграции. Эксперты отметили, что женщины играют большую роль в укреплении межгосударственного сотрудничества, которое базируется на общих ценностях, культурно-образовательных традициях.

Выработанные в ходе совместной работы подходы планируется озвучить на третьем Евразийском женском форуме.

Визит делегации Союза женщин России в нашу страну продлится до 2 октября. Завтра пройдет встреча в Минской городской ратуше «Социальная политика Союзного государства».