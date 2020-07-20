Женщину зажало в машине после аварии в Минской области

Спасатели деблокировали пострадавшую с помощью гидравлического инструмента, рассказали в МЧС Беларуси.

«Skoda Favorit» столкнулась с микроавтобусом «Ford Transit» в городе Любань Минской области.

Авария произошла на пересечении ул. Калинина и пер. Полевого. После аварии легковушка врезалась в дом.

– Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента из легкового автомобиля спасли пассажирку 1938 года рождения. Пострадавшая бригадой скорой медицинской помощи госпитализирована в больницу, – рассказали в МЧС Беларуси.