Женщину сбили на переходе в Минске

Пострадавшую с травмами отвезли в больницу, рассказали в ГАИ Минска.
«Газель» сбила женщину на регулируемом пешеходном переходе на улице Тимирязева.
– Водитель «Газели» двигался по ул. Тимирязева и совершил наезд на женщину 1964 года рождения, которая двигалась по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, – рассказала ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г.Минска Татьяна Ященко.
По ее словам, пострадавшую с травмами отвезли в больницу, по факту аварии проводится проверка.