Женщину сбили на переходе в Минске

Пострадавшую с травмами отвезли в больницу, рассказали в ГАИ Минска.

«Газель» сбила женщину на регулируемом пешеходном переходе на улице Тимирязева.

– Водитель «Газели» двигался по ул. Тимирязева и совершил наезд на женщину 1964 года рождения, которая двигалась по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, – рассказала ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г.Минска Татьяна Ященко.

По ее словам, пострадавшую с травмами отвезли в больницу, по факту аварии проводится проверка.