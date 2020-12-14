На Урале суд отпустил домой женщину, которая полгода держала дочь в шкафу, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе регионального управления СК РФ рассказали, что Краснотурьинский городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемой. Женщина будет находится под домашним арестом.
Напомним, на жительницу Карпинска завели уголовное дело за изморенную голодом шестимесячную девочку, которая полгода находилась в шкафу. Ребенка обнаружили подруги матери, которые и сообщили в полицию.
Женщине предъявлены обвинения по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию.
На данный момент состояние девочки стабилизовалось, в скором времени ее выпишут из больницы. Сначала ребенок будет определен в учреждение для детей-сирот, а затем передан родственникам для оформления над ней опеки.
Фото: pixabay.com
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Женщину, которая полгода держала ребенка в шкафу, отпустили домой
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