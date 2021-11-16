Главная Женщине из лагеря беженцев стало плохо. Ей оказывают помощь белорусские медики Опубликовано: 16.11.2021 10:20:58 2622 Женщине из лагеря беженцев стало плохо. Ей оказывают помощь белорусские медики Женщине из лагеря беженцев стало плохо. Ей уже помогают белорусские врачи. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы беженцы граница Юлия ДЕМЕШКО Написать автору Версия для печати Новости и статьи