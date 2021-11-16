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  2. Женщине из лагеря беженцев стало плохо. Ей оказывают помощь белорусские медики

Женщине из лагеря беженцев стало плохо. Ей оказывают помощь белорусские медики

Женщине из лагеря беженцев стало плохо. Ей уже помогают белорусские врачи. 

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