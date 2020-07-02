Женщина увидела чьи-то руки рядом с ее ребенком на экране и поверила в призраков

28-летняя британка Чарли Дэвис сообщила, что поверила в призраков после того, как однажды посмотрела на экран видеоняни. Ее историю опубликовал The Sun.

Фото: Triangle News

В феврале Чарли осталась дома со своим четырехмесячным сыном Айзеком. Дэвис положила малыша в кроватку в спальне, включила видеоняню и отправилась на кухню, где приступила к уборке. В какой-то момент она взглянула на экран устройства, чтобы проверить, все ли в порядке с сыном, и с ужасом разглядела рядом с головой сына чьи-то руки. «Я была потрясена. Я подумала, что туда кто-то проник, чтобы унести моего ребенка», — вспоминает женщина.

Когда британка прибежала в спальню, она увидела, что в комнате никого нет, а Айзек крепко спит. При этом на мониторе видеоняни она по-прежнему могла наблюдать рядом с ребенком чьи-то руки. Дэвис успела сделать снимок экрана, после этого устройство само выключилось, а когда включилось, видения не было.

«Я даже не уверена, что раньше верила в приведения, но теперь я видела их собственными глазами», — заявила Чарли. Позже она пошла к медиуму, который объяснил ей, что, скорее всего, запечатленные ею на снимке руки принадлежат призракам родителей ее супруга. По словам Дэвис, родители ее мужа умерли еще до рождения Айзека и таким образом, вероятно, хотели навестить его и позаботиться о нем — в тот момент у мальчика была простуда.

Как отметила Дэвис, с тех пор она не видела ничего подобного.