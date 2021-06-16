Необычный инцидент произошел вблизи американского города Рочестер в штате Нью-Йорк, пишет Lenta.ru.
Снимок носит иллюстративный характер
Полицейские утром 13 июня получили информацию, что машина медицинского назначения пропала из гаража во время чистки салона. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия и установили GPS-координаты похищенного транспортного средства, выяснилось, что машина уже отъехала на 40 км от гаража и направлялась на запад. Полиция устроила погоню. Правда, интересный факт: ни правоохранители, ни угонщица скорость не превышали.
Женщина преодолела еще 120 км от места похищения, а потом вышибла ворота яхт-клуба и утопила машину в озере. Угонщице удалось выбраться через водительское окно, но и без помощи спасателей не обошлось. Нарушительницу арестовали, ее мотивы устанавливаются.
Машину извлекли из озера при помощи эвакуатора.
Фото: pixabay.com
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Женщина угнала машину скорой помощи и утопила ее в заливе
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