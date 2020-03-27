Женщина сорвала джекпот второй раз за 18 лет и стала мультимиллионершей

Американка из города Сент-Луис, штат Миссури, выиграла в лотерею три миллиона долларов спустя 18 лет после первого джекпота. Об этом пишет издание UPI.

В 2002 году Энн Кэсел стала обладательницей джекпота в 50 тысяч долларов. В начале марта она снова приобрела несколько билетов. В результате в розыгрыше 11 марта выпали числа, которые совпали с отмеченными ею в одном из билетов, и она второй раз выиграла крупную сумму.

В результате Кэсел стала мультимиллионершей. «Я приобрела те же билеты, какие покупаю обычно, и один из них внезапно оказался счастливым», — призналась она.