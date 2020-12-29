Женщина родила собственную сестру

Жительница Шотландии решила помочь своей матери – выносила и родила для нее ребенка, сообщает Lenta.ru.
25-летняя Холли Саммерс выносила ребенка для своей 49-летней матери Фэй (у нее есть еще одна дочь – трехлетняя Арвен). Женщина и ее муж – 46-летний Эндрю мечтали о малыше, но не могли зачать его.
Супруги предложили Холли стать суррогатной матерью. Эмбрион планировалось создать с использованием спермы Эндрю и одной из замороженных яйцеклеток Фэй, которые были извлечены в 2014 году. Врачи определили, что яйцеклетки нежизнеспособны – Холли пришлось стать еще и донором яйцеклетки.
Роды случились в октябре и продлились почти двое суток. На свет появилась девочка – ее назвали Уиллоу. Роженица признает, что появившийся на свет ребенок – дочь ее матери и ее сестра.
– Я родила Уиллоу и сразу передала своей и ее маме без каких-либо сомнений. Эндрю и моя мама хотели ребенка с того момента, как они поженились, – поделилась Холли.
Семья планирует рассказать девочке правду, когда она будет взрослой.
– Ее история необычна, но она родилась в любви, а это самое главное, – подчеркнула Саммерс.
Фото: pixabay.com
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