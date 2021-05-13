Женщина позвонила в службу "102" и оскорбила милиционера: возбуждено уголовное дело

Звонившая спросила, работал ли в тот день сотрудник одного из подразделений, после чего начала оскорблять его, в том числе используя ненормативную лексику, унижающую честь и достоинство правоохранителя.Установлено, что жительница райцентра негативно высказалась в адрес милиционера в связи с исполнением им служебных обязанностей.Следователи дали правовую оценку действиям женщины и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Известно, что подозреваемая неоднократно привлекалась к административной ответственности.С начала года по материалам Минского областного управления ГУСБ возбуждено более 60 уголовных дел, потерпевшими по которым признаны сотрудники милиции Минщины. Установлены личности 28 человек, допустивших оскорбительные комментарии в адрес представителей власти, в отношении 11 из них судом уже вынесены обвинительные приговоры.