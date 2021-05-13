Утром 23 января 55-летняя жительница Дзержинска позвонила в оперативно-дежурную службу местного РОВД и оскорбила офицера. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Звонившая спросила, работал ли в тот день сотрудник одного из подразделений, после чего начала оскорблять его, в том числе используя ненормативную лексику, унижающую честь и достоинство правоохранителя.
Установлено, что жительница райцентра негативно высказалась в адрес милиционера в связи с исполнением им служебных обязанностей.
Следователи дали правовую оценку действиям женщины и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Известно, что подозреваемая неоднократно привлекалась к административной ответственности.
С начала года по материалам Минского областного управления ГУСБ возбуждено более 60 уголовных дел, потерпевшими по которым признаны сотрудники милиции Минщины. Установлены личности 28 человек, допустивших оскорбительные комментарии в адрес представителей власти, в отношении 11 из них судом уже вынесены обвинительные приговоры.
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Женщина позвонила в службу "102" и оскорбила милиционера: возбуждено уголовное дело
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