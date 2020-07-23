Женщина пострадала при наезде Сadillac во дворе дома в Минске

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительным данным старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, 23 июля около 13:45 водитель машины Сadillac 1990 года рождения выезжал с территории дома № 6 на улице К. Туровского. Поворачивая налево, он наехал на женщину 1954 года рождения, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения транспортного средства.– говорится в сообщении.Госавтоинспекция напоминает, что согласно п. 100 Правил дорожного движения Республики Беларусь при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим (пересекающим) проезжую часть дороги (по пешеходному переходу, а при его отсутствии по линии тротуаров или обочин), на которую он поворачивает, а также велосипедистам и всадникам, пересекающим ее, соответственно, по велосипедной дорожке и дорожке для всадников.ГАИ просит водителей быть внимательными и снижать скорость при подъезде к участку дороги, где возможно появление пешеходов. Также Госавтоинспекция обращается к пешеходам с просьбой перед тем как идти убедиться в том, что водители вас видят и уступают дорогу.