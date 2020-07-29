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Женщина попала духами в глаз и спасла себе жизнь

Британка из города Саттон-Колдфилд нечаянно попала духами себе в глаз и на время потеряла зрение. По информации Daily Mail, она пошла к врачу, что помогло вовремя найти онкологическое заболевание.

У Кэрол Плэер обнаружили меланому глаза. Это очень агрессивная раковая опухоль, 70% пациентов с этим заболеванием не выживают. Но своевременная диагностика спасла жизнь британке.

На следующий день после того как Плэер поставили диагноз, глаз удалили. После этого врачи пришли к выводу, что она полностью излечилась от рака.

Но через пять лет у британки нашли онкологическое заболевание печени. Ее должны были лечить новым лекарством бесплатно, но из-за пандемии новой коронавирусной инфекции оплатить лечение отказались. Теперь Плэер и ее семья копят деньги сами.
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