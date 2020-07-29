Женщина попала духами в глаз и спасла себе жизнь

У Кэрол Плэер обнаружили меланому глаза. Это очень агрессивная раковая опухоль, 70% пациентов с этим заболеванием не выживают. Но своевременная диагностика спасла жизнь британке.На следующий день после того как Плэер поставили диагноз, глаз удалили. После этого врачи пришли к выводу, что она полностью излечилась от рака.Но через пять лет у британки нашли онкологическое заболевание печени. Ее должны были лечить новым лекарством бесплатно, но из-за пандемии новой коронавирусной инфекции оплатить лечение отказались. Теперь Плэер и ее семья копят деньги сами.