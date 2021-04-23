Женщина погибла при пожаре на столичной улице Кабушкина

В комнате загорелись постельные принадлежности. С ожогами различной степени в жилище было обнаружено тело дочери хозяйки квартиры. Причина и обстоятельства пожара выясняются. В МЧС отметили, что в этом случае их работники не привлекались.В тот же день горело имущество в трехкомнатной квартире на ул. Гало, 4. Предположительной причиной является неосторожное обращение с огнем при курении.