Необычная любовная драма развернулась в Замбии, пишет Lenta.ru.
Фото носит иллюстративный характер
28-летняя Гертруда Нгома подала в суд на своего возлюбленного Герберта Салалики. Причина: молодой человек не звал избранницу замуж, хотя, по ее словам, не раз за 8 лет отношений обещал сделать это. Отяготили проблему жилищные условия (женщина живет с родителями и ребенком от Салалики, а ее партнер – один) и подозрения в неверности.
«Он всегда относился к нашим отношениям несерьезно, поэтому я привела его в суд. Я заслуживаю того, чтобы узнать, какое будущее у наших отношений и что мне делать дальше», – заявила отчаявшаяся Нгома.
Ее избранник привел свои аргументы в споре. Он сказал, что денег на свадьбу нет, и добавил: Нгома уделяет ему недостаточно внимания.
Судья посчитал, что разбираться с разногласиями возлюбленные должны сами.
Фото: pixabay.com
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Женщина подала в суд на возлюбленного за то, что тот не звал ее замуж
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