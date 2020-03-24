Женщина носила одно и то же платье 20 лет и поделилась ощущениями

Британка надевала одно и то же платье на протяжении 20 лет и поделилась своими ощущениями. Ее историю рассказывает The Sun.

Фото: @upstyleclub



Стилист Клэр Рис приобрела наряд в 1997 году в магазине Jesire in House of Fraser, в котором трудилась продавцом, когда ей было 17 лет. Это было зеленое длинное платье на бретелях с разноцветным принтом за 36 фунтов стерлингов, учитывая скидку для работников бутика.

По словам Клэр, она носила платье на различные мероприятия, например, в путешествии с подругами на Ибицу в 2001 году, потом в поездке в Италию через год и во время медового месяца в 2014 году. «Мне нравится этот наряд, потому что он необычный и прекрасно сидит. Несмотря на то что это идеальный вариант для лета, я могу надевать его и зимой со свитером», — подчеркнула Рис.

Женщина не покупает новую одежду, а выбирает винтажные и благотворительные магазины, а также пункты обмена вещей. «Это помогает планете и вашему кошельку», — отметила Клэр.