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Женщина наловила ведро комаров

Норвежка за десять дней наловила ведро комаров, пишет издание The Local.

Фото: thelocal.no

В конце июня Ирмели Теппо, которая живет рядом с норвежским городом Лиллестрём, заметила необычайное множество комаров и решила сражаться с ними с помощью специальных ловушек. «Мы установили ловушки на Иванов день, потому что знали, что после солнцестояния комаров разведется еще больше, – говорит она. – Через три дня ловушка была заполнена».

Норвежка не стала избавляться от насекомых, а поместила их в пакет. С тех пор ей приходилось опустошать ловушки каждые три дня. За сутки пойманные насекомые заполнили еще 1000 кубических сантиметров, а на десятый день их было столько, что они уместились в целое ведро.

Женщина пока не решила, что будет делать с таким количеством мертвых комаров, но думает копить их и дальше. «Нам просто было интересно, сколько их наберется, – говорит она. – Но я видела множество хороших предложений. Например, комарами можно кормить рыбу».

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