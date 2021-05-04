В Витебске 50-летняя горожанка лишилась золотого кольца и крупной суммы денег: женщина поверила мошеннице и хотела снять с себя порчу.
Фото носит иллюстративный характер
– Историю обмана распутали оперативники Первомайского РОВД Витебска. Было установлено, что три года назад 50-летняя витебчанка в городе встретила свою бывшую коллегу. Между дамами завязался разговор: старая знакомая утверждала, что на собеседнице лежит порча. По старой дружбе, имея якобы необходимые для ритуала способности, на тот момент 38-летняя ведунья пообещала снять ее. Для этого, как сообщила мошенница, потребуется золотое и серебряное кольцо. И если одно из них исчезнет, значит, обряд прошел успешно. Так и случилось: с помощью ловкости рук кольцо и попало в карман к мошеннице, – прокомментировала старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома Надежда Касперович.
Спустя 2 месяца знакомые встретились снова. Мошенница сообщила, что магия по каким-то причинам не сработала, нужны деньги. Наивная витебчанка поверила и оформила кредит. Подозреваемая приказала закопать деньги (2 тысячи рублей) на кладбище. За оказанную помощь мошенница также выставила счет: 200 белорусских рублей.
Получив желаемое, фигурантка исчезла с деньгами и больше не появлялась.
Пострадавшая в милицию не обращалась. Про схему обмана ей недавно рассказали оперативники.
Мошенницу задержали, возбуждено уголовное дело. Сейчас проверяется ее причастность к совершению других преступлений. Известно, что ранее фигурантка уже привлекалась к ответственности.
Фото: pixabay.com
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Женщина, чтобы снять "порчу", отдала мошеннице золотое кольцо и закопала 2 тысячи рублей на кладбище
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