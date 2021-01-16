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  2. Жених по переписке выманил у жительницы Кричева 6,5 тысячи долларов

Жених по переписке выманил у жительницы Кричева 6,5 тысячи долларов

В сентябре прошлого года 56-летняя жительница Кричева в социальной сети познакомилась с мужчиной, представившимся Марком Тони, генералом армии США. На протяжении месяца шла переписка, в ходе которой тот высказывал желание переехать в Беларусь для совместного проживания.


Официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович рассказала подробности:

 Якобы для переправки вещей из Кабула в нашу страну мужчина попросил потерпевшую перевести деньги на имя двух граждан Турции. Первоначально женщина отправила 1,5 тысячи долларов, после заняла у знакомого 5 тысяч долларов и также перевела указанному в переписке лицу.

Заподозрив обман, жительница Кричева обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по факту завладения денежными средствами мошенническим путем в крупном размере. Следователи проводят необходимые следственные действия для установления лиц, причастных к совершению мошенничества. Расследование уголовного дела продолжается.

В то же время «генерал армии» продолжает вести переписку с потерпевшей, уверяя, что в скором времени обязательно переедет в Беларусь. Для этого женщине всего лишь необходимо перечислить еще 1,5 тысячи долларов.

Фото: БЕЛТА
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