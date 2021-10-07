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  2. Женевский международный автосалон 2022-го перенесли на год

Женевский международный автосалон 2022-го перенесли на год

Женевский международный автосалон 2022 года отложили на год из-за трудностей в автомобилестроительном секторе, которые обусловлены пандемией коронавируса, пишет ТАСС.

Фото носит иллюстративный характер

«В связи с затронувшими всю [автомобильную] промышленность проблемами, связанными с пандемией COVID-19, постоянный комитет международного автосалона <...> был вынужден перенести мероприятие на 2023 год», – сказано в заявлении автосалона.

При этом организаторы обещают «продолжить предпринимать шаги по развитию платформы». Они уверены, что это «позволит провести еще более впечатляющее шоу в 2023 году».
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Фото: РЕЙТЕР
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